ЄС готується до осінніх баталій з Будапештом щодо виділення €50 млрд Києву

Міністри закордонних справ і оборони ЄС неофіційно збираються в Брюсселі замість Будапешта і очікується, що напруженість з Угорщиною досягне точки кипіння.

Захід стикається із затримками в узгодженні деталей угоди, яка дозволила б використовувати прибуток від заморожених активів російського центробанку для допомоги Україні на 50 мільярдів доларів.

Про це повідомляє Euractiv.

Переговори просуваються повільно через побоювання США з приводу того, як довго заморожені активи залишаться під санкціями.

Також це пов'язано з тим, що Європейському Союзу потрібно кожні шість місяців продовжувати санкції проти рф, і для цього необхідна згода всіх 27 країн ЄС.

Ситуацію ускладнює і те, що Угорщина може накласти вето.

Вашингтон хоче більш довгострокових гарантій і пропонує продовжувати санкції ЄС на 12 місяців або й довше, аби забезпечити стабільність заморожування активів, повідомили джерела, знайомі з питанням.

Ще на початку літа на саміті G7 лідери країн групи погодили надати Україні кредит у розмірі 50 мільярдів доларів.