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ПОЛІТИКА

ЄС готується надати Україні доступ до Єдиного ринку в рамках мирної угоди

07 березня 2025, 16:22
ЄС готується надати Україні доступ до Єдиного ринку в рамках мирної угоди
Фото: wsj.com
Вигідний доступ до ринку з 449 мільйонами споживачів принесе вкрай необхідний економічний поштовх для відновлення України.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонує надати Україні доступ до єдиного ринку Європейського Союзу в рамках остаточної мирної угоди.

Про це пише The Telegraph.

Вигідний доступ до ринку з 449 мільйонами споживачів принесе вкрай необхідний економічний поштовх для відновлення України. За планом, Брюссель обиратиме, які сектори відкрити для Києва, а які залишити закритими.

Ключ до плану — українська оборонна промисловість. Зараз Україна випускає велику кількість найсучасніших безпілотників і забезпечує 55% зброї, що використовує українська армія. 

Безмитний доступ до українських озброєнь принесе Києву гроші, водночас збільшивши арсенали країн Євросоюзу. Це важливо, враховуючи план Європи переозброїтися.

На нещодавньому саміті в Брюсселі лідери ЄС погодилися виділити €800 мільярдів на інвестиції в оборону.

війнаЄвросоюзУрсула фон дер ЛяєнПідтримка Україні

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