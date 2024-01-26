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ПОЛІТИКА

ЄС готується виключити угоду з росією щодо транзиту газу через Україну – Bloomberg

26 січня 2024, 19:44
ЄС готується виключити угоду з росією щодо транзиту газу через Україну – Bloomberg
Фото: Радіо Свобода
Країни Європи досі отримують російський газ через Україну по транзитному контракту та через Туреччину.

Європейський союз не розраховує на продовження угоди щодо транзиту газу з рф через Україну по завершенню договору наприкінці поточного року. Брюссель натомість аналізує потенційні сценарії з альтернативними поставками "блакитного палива" в Європу.

Про це повідомляє  Bloomberg.

Обґрунтування виконавчої влади ЄС полягає в тому, що навіть країни, які найбільше залежать від російських поставок, включаючи Австрію та Словаччину, зможуть знайти альтернативні постачання в разі припинення транзиту газу через Україну, розповіли виданню обізнані з питанням джерела.

У публікації йдеться, що Європейська комісія провела попередній аналіз потенційних сценаріїв у результаті припинення транзитної угоди, включаючи моделювання пропускної здатності інших з'єднань, таких як "Турецький потік", щоб допомогти компенсувати можливий дефіцит.

Таке питання буде обговорюватися з державами-членами ЄС в лютому, перш ніж офіційно буде презентовано план міністрам енергетики на зустрічі в Брюсселі 4 березня.

При цьому у матеріалі вказується, що можливі певні способи для країн і компаній, які мають контракти після 2024 року, забезпечити постачання газу через Україну.

Одним із варіантів називають постачання рф газу до українського кордону, а потім укладання суб'єктом ЄС угоди з оператором транспортної системи України про транспортування "блакитного палива" газу до Австрії, Словаччини чи Чехії.

Також співрозмовник видання додав, що на нещодавній зустрічі глави уряду України Дениса Шмигаля з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо детально питання про транзит газу наступного року не розглядалося. Так, на запитання Фіцо "чи буде продовжено контракт?" Шмигаль заявив колезі, що чинний транзитний контракт із "Газпромом", який закінчується цього року, не може бути продовжений.

Країни Європи досі отримують російський газ через Україну по транзитному контракту та через Туреччину. У ЄС досить успішно знайшли заміну втраченим постачанням через Nord Stream.

Євросоюз заявляв, що блок повинен прагнути зменшити свою залежність від Москви у питанні газу. Так, рф є другим за величиною постачальником зрідженого газу в Європу після США.

Нагадаємо, що поточну транзитну угоду між НАК "Нафтогаз України" та російським "Газпромом" було укладено наприкінці 2019 року терміном на 5 років. Незважаючи на широкомасштабну війну, Україна дозволяє російському газу проходити через свою територію до таких країн, як Австрія, Словаччина, Італія та Угорщина. Поточний обсяг транзиту становить 42 млн кубометрів на добу.

ЄСсанкціїгаз рф

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