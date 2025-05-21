ЄС готується юридично відмовитися від палива з росії – Bloomberg

Єврокомісія обговорює введення нульової квоти на імпорт російського газу.

Європейський союз, найімовірніше, запропонує квоту як механізм забезпечення дотримання заборони на імпорт російського газу до кінця 2027 року. На думку чиновників, це має дати компаніям правову основу для розірвання довгострокових контрактів на закупівлю газу.

Видання Bloomberg пише, що Єврокомісія обговорює введення нульової квоти на імпорт російського газу, повідомляють джерела. Це дасть змогу європейським покупцям посилатися на форс-мажорні обставини для розірвання угод із російськими постачальниками. Квота буде безпосередньо застосовуватися у всіх країнах-членах, і чиновники очікують, що її ефективність буде порівнянна з режимом санкцій.

Хоча росія вже не є найбільшим постачальником блоку, на неї, як і раніше, припадає майже п'ята частина європейського попиту, а кремль використовує ці доходи для фінансування війни проти України.

Пропозиція має отримати кваліфіковану підтримку більшості національних урядів і підтримку більшості в Європейському парламенті, щоб набути чинності в усьому блоці. План може ще змінитися в міру продовження переговорів у комісії.

Після ухвалення документа нульова квота на імпорт російського газу забезпечуватиметься національною владою. Більшість країн підтримують план поетапної відмови від використання газу, заявив минулого тижня заступник міністра навколишнього середовища Польщі Кшиштоф Болеста.

Проте деякі країни-члени закликають комісію забезпечити якомога міцнішу правову основу для поетапної відмови, щоб уникнути штрафів для компаній, які розриватимуть контракти з російськими постачальниками.