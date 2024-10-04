ЄС готується запровадити санкції проти Ірану за постачання ракет до росії
Передача Тегераном балістичних ракет москві вже спричинила хвилю санкцій з боку США, Німеччини, Франції та Британії.
ЄС готує санкції проти Ірану за постачання росії ракет для війни проти України. Перший пакет заходів торкнеться близько десятка фізичних і юридичних осіб, включаючи машинобудівні, металургійні й авіаційні компанії.
За даними джерел Bloomberg, ЄС хоче схвалити нові обмеження до того, як лідери країн-членів зберуться на саміт у Брюсселі в кінці цього місяця.
Передача Іраном балістичних ракет росії вже спричинила хвилю санкцій з боку США, Німеччини, Франції та Британії. Іран також надає Москві ударні безпілотники й іншу зброю для використання проти України, але передача балістичних ракет свідчить про глибшу участь Тегерана.
Нові обмеження будуть першою відповіддю ЄС на постачання ракет, і зараз розглядається можливість формування додаткових списків.
Санкції ЄС вимагають підтримки всіх країн-членів, і плани можуть змінитися до офіційного оголошення.