ЄС готується затвердити одночасно чотири види санкцій проти рф

Рада ЄС у закордонних справах планує 20 травня затвердити одразу чотири санкційні пакети проти росії.

До основного - 17-го - пакета санкцій, який ЄС запроваджує у відповідь на агресію рф проти України, додадуть ще три: щодо гібридної діяльності росії, порушень прав людини та застосування хімічної зброї.

Рада ЄС має затвердити понад 130 індивідуальних санкцій, а також обмеження проти військово-промислового комплексу рф, постачальників з третіх країн, російської дезінформації та так званого "тіньового флоту".

До 17-го пакета увійдуть 75 індивідуальних обмежень і санкції проти близько 200 суден, які використовуються росією для обходу нафтових санкцій.

Другий вид обмежувальних заходів стосується гібридної діяльності рф і включає 27 позицій, зокрема, секторальні заходи.

Третій – санкції за порушення прав людини в росії, до якого увійдуть 28 індивідуальних осіб і структур.

Четвертий – заходи у відповідь на використання росією хімічної зброї як засобу ведення війни в Україні.