Лідери ЄС, схоже, збираються зосередитися на Ірані, де вони мало чого можуть досягти, але все ще не в змозі розім'яти реальні м'язи проти путіна в Україні.

Про це повідомляє американська медіа-організація Politico.

На саміті лідерів країн Європейського союзу два світових конфлікти змагатимуться за увагу: війни в Україні і на Близькому Сході.

Можливо більше уваги приділять конфлікту на Близькому Сході, ніж Україні, але Євросоюз має намір пройти через дипломатичні процедури, аби здатися глобальною державою, яка може похитнути сумнозвісного впертого прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху.

Лідери 27 країн спробують переконати Ізраїль не розв'язувати повномасштабну близькосхідну війну і не нападати на Іран. Крім ого вони звернуться з проханням уникнути ще більшої пожежі в Лівані, а деякі європейські країни наполягатимуть на введенні ще більших санкцій проти Ірану.

Згідно з проєктом висновків Ради ЄС, вони закличуть всі сторони проявляти максимальну стриманість і утримуватися від будь-яких дій, які можуть посилити напруженість у регіоні.

Проте це не змусить тремтіти ні ізраїльтян, ні іранців.

Якщо в будь-якої країни ЄС і є скромні важелі впливу, то це Франція, яка приєдналася до США і Британії, щоб допомогти протистояти іранському шквалу з 300 безпілотників і ракет, випущених в ніч на неділю.

Перевага Парижа в тому, що він є частиною анти іранської коаліції, полягає у спробі стримати ізраїльських яструбів, але немає жодних сумнівів у тому, що саме послання президента США Джо Байдена дійсно має значення.