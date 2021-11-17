Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

ЄС хоче обмежити доступ на свій ринок товарів, пов’язаних з вирубкою лісів

Комісія пропонує вимагати від компаній докази, що їхні глобальні ланцюжки постачання не сприяють знищенню лісів
Європейська комісія представила у середу правила, спрямовані на обмеження імпорту товарів до Євросоюзу, які сприяють вирубці та знищенню лісів.
ЄС хоче обмежити доступ на свій ринок товарів, пов’язаних з вирубкою лісів Фото: uk.wikipedia.org
Про це "Європейській правді" стало відомо від пресслужби Єврокомісії.
 
Запропоновані нові правила гарантуватимуть, що продукти, які громадяни ЄС купують, використовують та споживають на ринку ЄС, не сприяють глобальному знелісненню та знищенню лісів.
 
Комісія пропонує вимагати від компаній докази, що їхні глобальні ланцюжки постачання не сприяють знищенню лісів. 
 
Основним "двигуном" знеліснення є розширення сільського господарства, пов'язане із такими товарами як соя, яловичина, пальмова олія, деревина, какао та кава, а також деякими похідними продуктами.
 
Регламент встановлює обов'язкові правила комплексної перевірки для компаній, які хочуть продавати ці товари на ринку ЄС, з метою забезпечення того, щоб на ринок ЄС допускалися лише не пов’язані з вирубками та легальні продукти. 
 
Комісія використовуватиме систему порівняльного аналізу для оцінки країн та їхнього рівня ризику знеліснення внаслідок виробництва продуктів, що підпадають під дію цієї постанови.
 
Очікується, що заохочення споживання продуктів, які не призводять до знищення лісів, та зменшення впливу ЄС на глобальну вирубку лісів дозволять зменшити викиди парникових газів та втрату біорізноманіття. 
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 11 2021 17:49
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Не кубометри, а кіловат-години

Не кубометри, а кіловат-години

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.