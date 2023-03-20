ЄС планує передати Україні 1 млн снарядів – прем'єрка Естонії
Прем'єрка Естонії Кая Каллас сьогодні підтвердила, що погоджений міністрами Євросоюзу план спільної закупівлі боєприпасів передбачає постачання Україні 1 мільйона снарядів.
Про це вона написала у своєму твітері.
"Рада, що міністри закордонних справ та оборони країн ЄС сьогодні погодили ініціативу. Це допоможе наростити виробництво європейського оборонно-промислового комплексу та підвищити нашу безпеку", – повідомила Кая Каллас.
Проте вона не назвала можливих термінів реалізації ініціативи.Сьогодні в обід Жозеп Боррель заявив, що мета ЄС – надати Україні боєприпаси.