Погоджений план Європейського Союзу передбачає постачання Україні 1 млн снарядів.

Прем'єрка Естонії Кая Каллас сьогодні підтвердила, що погоджений міністрами Євросоюзу план спільної закупівлі боєприпасів передбачає постачання Україні 1 мільйона снарядів.

Про це вона написала у своєму твітері.

"Рада, що міністри закордонних справ та оборони країн ЄС сьогодні погодили ініціативу. Це допоможе наростити виробництво європейського оборонно-промислового комплексу та підвищити нашу безпеку", – повідомила Кая Каллас.

Проте вона не назвала можливих термінів реалізації ініціативи.