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ЄС планує передати Україні 1 млн снарядів – прем'єрка Естонії

20 березня 2023, 16:26
ЄС планує передати Україні 1 млн снарядів – прем'єрка Естонії
Фото: U.S. DepartmentofDefense
Погоджений план Європейського Союзу передбачає постачання Україні 1 млн снарядів.

Прем'єрка Естонії Кая Каллас сьогодні підтвердила, що погоджений міністрами Євросоюзу план спільної закупівлі боєприпасів передбачає постачання Україні 1 мільйона снарядів. 

Про це вона написала у своєму твітері.

"Рада, що міністри закордонних справ та оборони країн ЄС сьогодні погодили ініціативу. Це допоможе наростити виробництво європейського оборонно-промислового комплексу та підвищити нашу безпеку", – повідомила Кая Каллас. 

Проте вона не назвала можливих термінів реалізації ініціативи. 

Сьогодні в обід Жозеп Боррель заявив, що мета ЄС – надати Україні боєприпаси.
ЄСУкраїнабоєприпасиснаряди

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