ЄС хоче перекрити шлях обходу росією санкцій через треті країни – Bloomberg

Після введення санкцій на постачання окремих товарів до росії різко зросло їх постачання з країн ЄС та G7 до таких країн, як Туреччина, ОАЕ, Казахстан та інші країни Східної Європи та Центральної Азії.

Європейський Союз має намір посилити тиск на країни, в яких спостерігається сплеск імпорту з ЄС передових технологій та інших товарів, на які накладено сакнції щодо постачання до рф, але які у кінцевому результаті можуть опинитися у росіян.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Після введення санкцій на постачання окремих товарів до росії різко зросло їх постачання з країн ЄС та G7 до таких країн, як Туреччина, ОАЕ, Казахстан та інші країни Східної Європи та Центральної Азії. Там спостерігається зростання експорту до росії. Тому у ЄС вважають необхідно посилити контроль за такими товарами.

За даними джерел видання, мета запиту на посилений моніторинг – визначити, чи потрапляють підсанкційні товари до росії. За словами одного з джерел, запит, який включатиме розширення відстеження і збору інформації про торгові потоки, застосовуватиметься до сотень товарів і технологій, що підпадають під санкції, які можуть бути використані у військових цілях.

ЄС та його союзники нині дедалі більше уваги приділяють затиканню будь-яких лазівок та запобіганню обходу послідовних раундів санкцій, які вони запровадили. США також посилюють тиск на Туреччину та ОАЕ, щоб обмежити торгові потоки з росією.