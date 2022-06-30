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ЄС хоче заборонити айкоси

Потрібні суворіші дії для обмеження споживання тютюну, а також суворіше їх виконання і відстеження актуальних подій для вирішення проблеми нескінченної кількості нових товарів на ринку – особливо важливе для захисту молоді – є ключовим для цього
Європейська комісія в середу ініціювала заборону продажу всіх систем нагрівання тютюну в межах цілі зі скорочення споживання тютюну в ЄС до 5% до 2040 року.
ЄС хоче заборонити айкоси Фото: з вільного доступу
Системи нагрівання тютюну працюють таким чином: вони нагрівають тютюн до температури нижчої, ніж звичайні сигарети, що теоретично призводить до виділення меншої кількості токсичних речовин, повідомляє Politico.
 
А проте, використання таких систем усе одно пов’язане з такими ж ризиками для здоров’я, як і вживання тютюну чи нікотину. Йдеться передусім про підвищений ризик виникнення раку легень.
 
За словами європейської комісарки з питань здоров’я Стелли Кіріакідес, ініціатива з заборони систем нагрівання тютюну відповідає плану ЄС по боротьбі з раком, у межах якого планується до 2040 року знизити споживання тютюну до 5%.
 
"Потрібні суворіші дії для обмеження споживання тютюну, а також суворіше їх виконання і відстеження актуальних подій для вирішення проблеми нескінченної кількості нових товарів на ринку – особливо важливе для захисту молоді – є ключовим для цього", – сказала вона.
 
Популярність систем нагрівання тютюну в ЄС зросла. З 2018 по 2020 роки їхній продаж зріс з 924 мільйонів до 19,7 мільярдів – тобто на понад 2000%.
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30 06 2022 10:46
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