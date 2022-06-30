ЗДОРОВ'Я НОВИНИЄвропейська комісія в середу ініціювала заборону продажу всіх систем нагрівання тютюну в межах цілі зі скорочення споживання тютюну в ЄС до 5% до 2040 року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ЄС хоче заборонити айкоси
Потрібні суворіші дії для обмеження споживання тютюну, а також суворіше їх виконання і відстеження актуальних подій для вирішення проблеми нескінченної кількості нових товарів на ринку – особливо важливе для захисту молоді – є ключовим для цього
Фото: з вільного доступу
Системи нагрівання тютюну працюють таким чином: вони нагрівають тютюн до температури нижчої, ніж звичайні сигарети, що теоретично призводить до виділення меншої кількості токсичних речовин, повідомляє Politico.
А проте, використання таких систем усе одно пов’язане з такими ж ризиками для здоров’я, як і вживання тютюну чи нікотину. Йдеться передусім про підвищений ризик виникнення раку легень.
За словами європейської комісарки з питань здоров’я Стелли Кіріакідес, ініціатива з заборони систем нагрівання тютюну відповідає плану ЄС по боротьбі з раком, у межах якого планується до 2040 року знизити споживання тютюну до 5%.
"Потрібні суворіші дії для обмеження споживання тютюну, а також суворіше їх виконання і відстеження актуальних подій для вирішення проблеми нескінченної кількості нових товарів на ринку – особливо важливе для захисту молоді – є ключовим для цього", – сказала вона.
Популярність систем нагрівання тютюну в ЄС зросла. З 2018 по 2020 роки їхній продаж зріс з 924 мільйонів до 19,7 мільярдів – тобто на понад 2000%.
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