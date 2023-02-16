ЄС хоче заборонити постачання в росію унітазів

Нові санкції Європейського Союзу мають послабити російську військову машину, а ще включають символічні товари, які не зачіпають стратегічні галузі промисловості.

Створений список товарів на 146 сторінок, які більше не будуть експортуватися до рф.

Пише європейська інтернет-газета Euobserver

Мета торговельного ембарго вартістю €11 млрд на рік - зупинити продаж високотехнологічних товарів, які можуть бути використані в російських системах озброєнь.

Здебільшого це електроніка, лазери, радіообладнання, програмне забезпечення, авіоніка, морські камери і рідкоземельні мінерали, пише європейське видання.

Інша частина нової торговельної заборони має на меті завдати удару по промисловому потенціалу росії в більш широкому сенсі.

До цього списку потрапили: біде, унітази, зливні бачки та подібні сантехнічні вироби, світлодіоди, конопляна пряжа, вилочні навантажувачі, поштові сортувальні машини, димохідні труби, цегла, шини і навіть пера для ручок і наконечники для них.

“Унітази стали символом того, що 24-річне правління російського президента владіміра путіна нічого не зробило для покращення життя росіян, коли російські солдати почали їх красти, спочатку в Грузії в 2008 році, а тепер в Україні - адже в кожній п'ятій російській оселі їх досі немає”, підсумовує Euobserver.