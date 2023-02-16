ЄС хоче заборонити постачання в росію унітазів
Створений список товарів на 146 сторінок, які більше не будуть експортуватися до рф.
Пише європейська інтернет-газета Euobserver
Мета торговельного ембарго вартістю €11 млрд на рік - зупинити продаж високотехнологічних товарів, які можуть бути використані в російських системах озброєнь.
Здебільшого це електроніка, лазери, радіообладнання, програмне забезпечення, авіоніка, морські камери і рідкоземельні мінерали, пише європейське видання.
Інша частина нової торговельної заборони має на меті завдати удару по промисловому потенціалу росії в більш широкому сенсі.
До цього списку потрапили: біде, унітази, зливні бачки та подібні сантехнічні вироби, світлодіоди, конопляна пряжа, вилочні навантажувачі, поштові сортувальні машини, димохідні труби, цегла, шини і навіть пера для ручок і наконечники для них.
“Унітази стали символом того, що 24-річне правління російського президента владіміра путіна нічого не зробило для покращення життя росіян, коли російські солдати почали їх красти, спочатку в Грузії в 2008 році, а тепер в Україні - адже в кожній п'ятій російській оселі їх досі немає”, підсумовує Euobserver.