ЄС хоче запровадити санкції проти росіян, причетних до викрадень дітей

Механізм переслідування готують в 11-му пакеті санкцій

Європейський Союз прагне розширити санкції проти росії, щоб націлити їх на осіб, причетних до викрадення дітей з України.

Про це заявив 31 травня прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, передає Reuters.

"Одинадцятий пакет санкцій, над яким ми працюємо, включає можливість переслідування осіб, відповідальних за викрадення дітей. Це те, над чим ми працюємо. Інший момент, на якому ми зосереджені, – це обхід санкцій. Надання можливості переслідувати відповідальних осіб", – сказав Рютте на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким в Гаазі.

Нагадаємо що 17 березня Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордер на арешт російського президента владіміра путіна та омбудсмена рф з прав дитини Марії Львовой-Бєловой за співучасть у викраденні дітей з України. Як наслідок, у 123 країнах, які ратифікували Римський статут, вони повинні бути заарештованими, після чого їх мають передати до суду.