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ПОЛІТИКА

ЄС і Британія погодили пакт безпеки, риболовлі та енергетики

19 травня 2025, 14:08
ЄС і Британія погодили пакт безпеки, риболовлі та енергетики
Фото: ukrep.be
Оборонно-безпековий пакт формалізує співпрацю у таких сферах як протидія гібридним зловмисним діям, кібербезпека, захист критичної інфраструктури, безпека у морі.

Сполучене Королівство і ЄС погодили пакт щодо оборонно-безпекової співпраці, угоду щодо риболовства та співпраці в енергетиці, що є частиною анонсованого "перезавантаження" відносин після Brexit.

Про це повідомляє Politico.

Британія і Євросоюз погодили пакт щодо оборонно-безпекової співпраці, а також угоду, що закріплює вигідні права вилову для європейських риболовних суден у британських водах на 12 років – до 2038 року, що називають значною поступкою з боку Британії. 

Оборонно-безпековий пакт формалізує співпрацю у таких сферах як протидія гібридним зловмисним діям, кібербезпека, захист критичної інфраструктури, безпека у морі. 

Серед іншого, домовленість відкриває можливість участі Британії у спільних програмах закупівель ЄС. Проте щодо участі Британії у програмі SAFE на 150 млрд євро ще потребуватимуть подальших переговорів. 

Окрім того, досягли домовленості працювати над подальшими угодами у сфері енергетики, ввезення сільськогосподарської продукції, мобільності, міграції, клімату.

Щодо енергетики, планують фактичне повернення Британії до єдиного енергетичного ринку ЄС, із дотриманням європейських правил.

ЄвросоюзБританіяугода

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