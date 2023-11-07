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ЄС і Китай уперше з 2019 року проведуть очний саміт

07 листопада 2023, 11:33
ЄС і Китай уперше з 2019 року проведуть очний саміт
Фото: з вільного доступу
Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила проведення саміту ЄС-Китай у грудні.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у понеділок підтвердила проведення саміту ЄС-Китай у грудні – він уперше з 2019 відбудеться в очному форматі.

Про це фон дер Ляєн заявила у промові до дипломатичного корпусу ЄС у Брюсселі.

Очільниця Єврокомісії згадала про саміт у контексті необхідності підтримувати канал комунікації між Брюсселем і Пекіном, аби суперництво між двома сторонами було "конструктивним, а не ворожим".

"Саме тому нам потрібні функціонуючі канали комунікації та дипломатія високого рівня. Це те, що я називаю зменшенням ризиків через дипломатію. І саме тому ми інвестували в інтенсивний діалог з Пекіном – від чотирьох діалогів на високому рівні до майбутнього саміту ЄС-Китай, який відбудеться за кілька тижнів", – сказала вона.

За інформацією Politico, cаміт відбудеться в Китаї, в ньому, окрім фон дер Ляєн, з європейського боку візьме участь голова Європейської ради Шарль Мішель. Із китайського боку саміт очолить або Сі Цзіньпін, або прем'єр-міністр КНР Лі Цянь.

Китай ще не оголосив конкретну дату й місце проведення переговорів.

ЄСКитайсамітвійна в Україніросія окупанти

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