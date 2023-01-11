ЄС і НАТО створили робочу групу для спільного захисту критичної інфраструктури

Робоча група на початку покриватиме чотири сектори: транспорт, енергетика, цифрова сфера та космос.

Робочу групу для спільного захисту критичної інфраструктури утворили Європейський Союз та НАТО, заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на спільному брифінгу з генсеком НАТО у середу, пише ЄП.

Вона підкреслила, що на засіданні Єврокомісії спільно зі Столтенбергом у середу обговорять посилення співпраці ЄС і НАТО у сфері безпеки критичної інфраструктури.

"Диверсія на "Північних потоках" показала, що ми потребуємо бути готовими і що ми повинні протистояти цьому новому типу загроз. Тож сьогодні ми запускаємо робочу групу ЄС і НАТО для стійкої критичної інфраструктури", – сказала глава Єврокомісії.

"Це робоча група, у якій наші експерти з НАТО і ЄС будуть працювати спільно для ідентифікації ключових загроз для критичної інфраструктури, для вивчення стратегічних уразливих місць, які у нас є, а також, звісно, для розробки ключових принципів, аби покращити нашу стійкість та для висунення пропозицій пом'якшувальних дій і заходів щодо усунення наслідків", – поінформувала вона.

Робоча група на початку покриватиме чотири сектори: транспорт, енергетика, цифрова сфера та космос.

"І, звичайно, ми повідомлятимемо держави-члени і союзників про наші результати", – зазначила фон дер Ляєн.