ЄС і НАТО створили робочу групу для спільного захисту критичної інфраструктури
Робочу групу для спільного захисту критичної інфраструктури утворили Європейський Союз та НАТО, заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на спільному брифінгу з генсеком НАТО у середу, пише ЄП.
Вона підкреслила, що на засіданні Єврокомісії спільно зі Столтенбергом у середу обговорять посилення співпраці ЄС і НАТО у сфері безпеки критичної інфраструктури.
"Диверсія на "Північних потоках" показала, що ми потребуємо бути готовими і що ми повинні протистояти цьому новому типу загроз. Тож сьогодні ми запускаємо робочу групу ЄС і НАТО для стійкої критичної інфраструктури", – сказала глава Єврокомісії.
"Це робоча група, у якій наші експерти з НАТО і ЄС будуть працювати спільно для ідентифікації ключових загроз для критичної інфраструктури, для вивчення стратегічних уразливих місць, які у нас є, а також, звісно, для розробки ключових принципів, аби покращити нашу стійкість та для висунення пропозицій пом'якшувальних дій і заходів щодо усунення наслідків", – поінформувала вона.
Робоча група на початку покриватиме чотири сектори: транспорт, енергетика, цифрова сфера та космос.
"І, звичайно, ми повідомлятимемо держави-члени і союзників про наші результати", – зазначила фон дер Ляєн.