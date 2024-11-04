ЄС і Південна Корея засуджують військову допомогу КНДР москві

Вони вимагають припинення "незаконної військової співпраці".

Сьогодні Південна Корея і Європейський Союз спільно засудили постачання Північною Кореєю зброї москві. Вони також вимагають від неї вивести північньокорейські війська, які вона відправила в Україну. Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель і міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Тхе Юл провели свою першу зустріч у рамках "Стратегічного діалогу" в Сеулі незабаром після того, як Вашингтон і Сеул забили на сполох з приводу того, що Північна Корея відправила солдатів з КНДР на допомогу росії.

Про це пише Reuters.

У спільній заяві вони засудили "незаконні поставки Північною Кореєю зброї російській федерації для використання її в нападі на Україну". Дві країни також підписали угоду про партнерство у сфері безпеки та оборони, що охоплює 15 сфер, включаючи кібербезпеку та роззброєння.