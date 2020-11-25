Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

ЄС і Рада Європи вкотре нагадали Україні про Стамбульську конвенцію

ЄС та Рада Європи вкотре закликали Україну без зволікань ратифікувати Стамбульську конвенцію Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок.
ЄС і Рада Європи вкотре нагадали Україні про Стамбульську конвенцію Фото: google.com

Про це йдеться у спільній заяві Представництва ЄС, Консультативної місії ЄС та Офісу Ради Європи в Україні до Міжнародного дня усунення насильства проти жінок, повідомляє "Європейська правда".

"Криміналізація домашнього насильства у 2017 році змінила ситуацію в Україні. Та навіть незважаючи на те, що вже реалізовано на політичному рівні, багато чого ще можна зробити", - йдеться у заяві.

Партнери України закликали українську владу імплементувати усі положення чинного законодавства, зокрема, посилити систему запобіжних заходів та реагування на домашнє насильство, посилити нарощування потенціалу з даних питань та припинити негативне ставлення до згаданих питань серед представників влади.

Крім того, вони закликали надати  додаткове фінансування для притулків для жертв домашнього насильства, а також розробити та профінансувати програми для правопорушників. 

Також надзвичайно важливо вести просвітницьку діяльність та кидати виклик гендерним стереотипам, сексизму та нерівності, які часто є першопричиною гендерно зумовленого насильства, сказано у заяві.

"Понад усе ми віримо, що прийняття Конвенції Ради Європи про запобігання насильству проти жінок та домашньому насильству (так званої "Стамбульської Конвенції") пришвидшить імплементацію українського законодавства. Конвенція залишається найбільш ґрунтовним документом щодо такого серйозного порушення прав людини", - сказано  заяві.

Україна підписала Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству (Стамбульська конвенція) ще 2011 року, але досі не ратифікувала.

Читайте також: Експерт Ради Європи розкритикував судову реформу Зеленського

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 11 2020 16:13
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Пандемія погіршила стан демократії у 80 країнах - Freedom House

Пандемія погіршила стан демократії у 80 країнах - Freedom House

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.