ЄС і США дали Ірану останній шанс уникнути санкцій ООН

На Тегеран може чекати відновлення санкцій ООН.

США, Велика Британія, Франція та Німеччина визначили кінець серпня як фактичний дедлайн для укладення нової ядерної угоди з Іраном. Якщо до цього часу домовленості не буде досягнуто, європейські держави активують механізм “snapback”, що автоматично поверне санкції Ради Безпеки ООН, скасовані в межах угоди 2015 року.

Про це повідомляє Axios, посилаючись на джерела.

У телефонній розмові 14 липня держсекретар США Марко Рубіо разом із міністрами закордонних справ країн ЄС погодили цей дедлайн як останній шанс для дипломатії. Snapback-процедура триває 30 днів, тож її планують завершити до жовтня, коли головування в Раді Безпеки ООН перейде до росії.

Цей механізм розглядається як засіб тиску на Тегеран, щоб змусити його знову відкрити свої ядерні об’єкти для моніторингу МАГАТЕ, а також погодитися на вивезення близько 400 кг урану, збагаченого до 60%.

Попри це, Іран категорично виступає проти відновлення санкцій і погрожує вийти з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. У Тегерані вимагають гарантій, що нові переговори будуть ефективними.

Після нещодавніх ударів по іранських ядерних об’єктах адміністрація Дональда Трампа намагається повернути Тегеран до переговорів. Під час візиту до США прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу закликав Трампа не блокувати ініціативу ЄС щодо snapback. Він наполягає на чіткому сигналі Ірану — часу обмаль.

Американські чиновники, зі свого боку, підтверджують підтримку такого кроку та зазначають, що майбутні переговори повинні відбуватися без посередників. Президент Трамп розчарований відсутністю прогресу та хоче домовленості, яка остаточно обмежить іранську ядерну програму.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі вже попереджав: попри значні пошкодження ядерної інфраструктури, Іран потенційно зможе відновити виробництво збагаченого урану “за лічені місяці”.