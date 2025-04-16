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ЄС і США провели перемовини щодо мит Трампа

16 квітня 2025, 09:53
ЄС і США провели перемовини щодо мит Трампа
Польща США
Більшість мит адміністрація Сполучених Штатів відмовилася скасовувати.
Представники адміністрації США заявили, що більшість тарифів, накладених на Євросоюз, не буде скасовано.
 
Про це пише Bloomberg.
 
У понеділок у Вашингтоні відбулися переговори глави Єврокомісії з питань торгівлі Мароша Шефчовича із міністром торгівлі США Говардом Лутніком і торговим представником Джеймісоном Гріром. Як розповіли виданню люди, знайомі з їх перебігом, представник ЄС, переговори "досягли незначного прогресу".
 
За даними джерел видання, представники США зазначили, що 20% "взаємних" мит, які були знижені до 10% на 90 днів, а також інші мита, зокрема на автомобілі та метали, не будуть повністю скасовані.
 
Зазначається, що ЄС запропонував, щоб обидві сторони скасували всі мита на промислові товари, включно з автомобілями. Утім, США поки що відхилили цю пропозицію.
 
Надалі переговори між двома сторонами триватимуть на технічному рівні.
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