ЄС і США провели перемовини щодо мит Трампа

Більшість мит адміністрація Сполучених Штатів відмовилася скасовувати.

Представники адміністрації США заявили, що більшість тарифів, накладених на Євросоюз, не буде скасовано.

У понеділок у Вашингтоні відбулися переговори глави Єврокомісії з питань торгівлі Мароша Шефчовича із міністром торгівлі США Говардом Лутніком і торговим представником Джеймісоном Гріром. Як розповіли виданню люди, знайомі з їх перебігом, представник ЄС, переговори "досягли незначного прогресу".

За даними джерел видання, представники США зазначили, що 20% "взаємних" мит, які були знижені до 10% на 90 днів, а також інші мита, зокрема на автомобілі та метали, не будуть повністю скасовані.

Зазначається, що ЄС запропонував, щоб обидві сторони скасували всі мита на промислові товари, включно з автомобілями. Утім, США поки що відхилили цю пропозицію.

Надалі переговори між двома сторонами триватимуть на технічному рівні.