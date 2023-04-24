ЄС і Україна виконуватимуть рішення судів одна одної

Мова йде про судові рішення цивільних та комерційних справ.

В Раді Європейського Союзу впенвені, що взаємне визнання судових рішень у цивільних та господарських справах є важливим інструментом сприяння міжнародній торгівлі.

Про це повідомила прес-служба Ради ЄС.

Сьогодні Рада ЄС погодилася встановити договірні відносини з Україною в рамках Гаазької конвенції про визнання та виконання іноземних судових рішень у цивільних та господарських справах.

Гаазька конвенція була укладена 4 роки тому і є міжнародним договором, який зобов’язує держави-учасниці визнавати та виконувати судові рішення, винесені у цивільних або комерційних справах в інших державах-учасницях.

Україна ратифікувала Конвенцію про судові рішення ще минулого року, а договірні відносини за нею між Україною та ЄС за цією Конвенцією мають розпочатися з 1 вересня цого року.

"З цим рішенням визнавати та виконувати рішення один одного зв’язки між ЄС та Україною лише зміцняться", – заявив міністр юстиції Швеції Гуннар Стрьоммер.