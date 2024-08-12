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ПОЛІТИКА

ЄС інвестує €2 мільйони в нову гуманітарну програму з розмінування в Україні

12 серпня 2024, 13:12
ЄС інвестує €2 мільйони в нову гуманітарну програму з розмінування в Україні
Джерело: pixabay
Проєкт, що здійснюється за підтримки Служби інструментів зовнішньої політики Єврокомісії (FPI), спрямований на очищення територій, які постраждали від мін і боєприпасів, що не розірвалися.

Європейський Союз запускає нову гуманітарну програму з розмінування території України, надавши фінансування в розмірі €2 мільйонів.

Про це повідомляє прес-служба представництва ЄС в Україні.

Проєкт, що здійснюється за підтримки Служби інструментів зовнішньої політики Єврокомісії (FPI), спрямований на очищення територій, які постраждали від мін і боєприпасів, що не розірвалися.

У рамках ініціативи в Україну буде направлено 16 бельгійських вівчарок малінуа разом із вісьмома українськими наставниками. Усі вони пройшли інтенсивну п'ятимісячну підготовку в Камбоджі. Ці команди займуться розмінуванням звільнених територій, включно з Миколаївською, Херсонською та Харківською областями, які сильно постраждали внаслідок війни.

Більшість наставників раніше навчалися в Сумському національному аграрному університеті України, де вони не тільки оволоділи навичками дресирування, а й пройшли курси ручного розмінування. 

Проєкт реалізується у співпраці з гуманітарними організаціями APOPO, яка спеціалізується на використанні тварин для розмінування, та Консультативною групою з мін (MAG). Собачі команди допоможуть прискорити процес розмінування і зробити його більш точним, що особливо важливо в умовах складного рельєфу і густої рослинності.

Внаслідок повномасштабного конфлікту значна частина території України виявилася замінованою, але державні служби поступово проводять роботи з її очищення.

Євросоюзрозмінуваннявійна в Україніпідтримка України

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