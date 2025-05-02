ЄС конфіскує мільярди російських активів – Reuters
02 травня 2025, 14:55
Фото: з вільних джерел
Гроші спрямують на компенсації західним інвесторам після того, як москва конфіскувала їхні кошти в росії.
Депозитарій Euroclear конфіскує і перерозподілить близько 3 млрд євро із заморожених російських активів.
Про це повідомляє Reuters.
Кошти буде розподілено серед західних інвесторів, які постраждали від вилучень їхніх активів у росії останніми місяцями.
За словами трьох джерел, цей крок є відповіддю ЄС на дії москви і знаменує собою новий рівень економічного протистояння.
Йдеться про 3 млрд євро із загального пулу в 10 млрд, що належать російським особам і організаціям, які потрапили під санкції ЄС після вторгнення росії в Україну 2022 року.
Це перший випадок, коли європейська влада дозволила спрямувати кошти західним інвесторам, спираючись на зміни в санкційному режимі ЄС, що набули чинності наприкінці минулого року.
Раніше Захід спрямовував Україні відсотки від заморожених російських активів, чим був вкрай незадоволений путін.
Euroclear отримала дозвіл від бельгійської влади в березні на проведення цих виплат. Компанія повідомила клієнтів в інформаційному бюлетені від 1 квітня.
"Ми отримали схвалення від нашого компетентного органу на розморожування компенсаційних сум та їхню передачу нашим учасникам", - ідеться в документі.
Особи російських власників активів, що підлягають конфіскації, не розкриваються.