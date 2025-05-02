ЄС конфіскує мільярди російських активів – Reuters

Гроші спрямують на компенсації західним інвесторам після того, як москва конфіскувала їхні кошти в росії.

Депозитарій Euroclear конфіскує і перерозподілить близько 3 млрд євро із заморожених російських активів.

Кошти буде розподілено серед західних інвесторів, які постраждали від вилучень їхніх активів у росії останніми місяцями. За словами трьох джерел, цей крок є відповіддю ЄС на дії москви і знаменує собою новий рівень економічного протистояння.

Йдеться про 3 млрд євро із загального пулу в 10 млрд, що належать російським особам і організаціям, які потрапили під санкції ЄС після вторгнення росії в Україну 2022 року.

Це перший випадок, коли європейська влада дозволила спрямувати кошти західним інвесторам, спираючись на зміни в санкційному режимі ЄС, що набули чинності наприкінці минулого року.

Раніше Захід спрямовував Україні відсотки від заморожених російських активів, чим був вкрай незадоволений путін.