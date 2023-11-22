ЄС має документ-план довгострокових зобов'язань щодо безпеки України – Bloomberg
Про це пише Bloomberg, ознайомившись з документом.
Проєкт документа посли Євросоюзу обговорюватимуть цього тижня, а лідери країн-членів – на саміті наступного місяця.
Проєкт ляже в основу консультацій між Києвом і країнами G7.
Її члени вже домовилися на саміті НАТО у Вільнюсі провести переговори з Україною про надання двосторонніх безпекових зобов’язань, спрямованих на стримування майбутньої російської агресії.
Україна зі свого боку взяла зобов'язання продовжувати низку реформ: в правоохоронній, судовій, безпековій і оборонній сферах. Деякі з ключових союзників Києва прагнуть укласти двосторонні угоди цього року.
Рамковий документ Євросоюзу має на меті спиратися на ці двосторонні домовленості та охоплює такі пропозиції:
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Передбачуваний, ефективний, сталий і довгостроковий механізм надання військової техніки Україні, який мобілізує європейську оборонну промисловість;
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Забезпечення підготовки українських збройних сил;
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Поглиблення співпраці з українською оборонною промисловістю з метою посилення потенціалу та узгодження стандартів;
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Посилення здатності України протистояти кібер- та гібридним загрозам, а також дезінформації;
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Підтримка зусиль України з розмінування і подолання забруднення, спричиненого вибухонебезпечними залишками;
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Допомога Україні в реалізації програми реформ, пов'язаних з процесом вступу до ЄС, а також посилення її здатності контролювати запаси вогнепальної зброї, легких озброєнь і боєприпасів та протидіяти будь-якому незаконному обігу;
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Підтримка енергетичного переходу країни і зусиль з ядерної безпеки;
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Обмін розвідданими і супутниковими знімками.
В документі йдеться про те, що підтримку у постачанні зброї продовжуватимуть надавати через так званий Європейський фонд миру – механізм, який відшкодовує державам-членам ЄС кошти за те озброєння, яке вони постачають Україні.
Крім того, початковий план ЄС щодо виділення €20 млрд протягом 4-ьох років на оплату зброї для України може зірватися, адже деякі країни-члени, включаючи Німеччину, не змогли домовитися про умови. Проте країни-члени сподіваються домовитися про виділення €5 млрд на наступний рік із зобов'язаннями щодо подальшої підтримки після цього, сказав дипломат, який говорив на умовах анонімності.
Ми також писали, що Євросоюз, ймовірно, не встигне надати Україні обіцяний 1 млн снарядів до березня наступного року.