ЄС має документ-план довгострокових зобов'язань щодо безпеки України – Bloomberg

Єврокомісія представила державам-членам проєкт рішення про надання Україні довгострокових зобов'язань в сфері безпеки.

Про це пише Bloomberg, ознайомившись з документом.

Проєкт документа посли Євросоюзу обговорюватимуть цього тижня, а лідери країн-членів – на саміті наступного місяця.

Проєкт ляже в основу консультацій між Києвом і країнами G7.

Її члени вже домовилися на саміті НАТО у Вільнюсі провести переговори з Україною про надання двосторонніх безпекових зобов’язань, спрямованих на стримування майбутньої російської агресії.

Україна зі свого боку взяла зобов'язання продовжувати низку реформ: в правоохоронній, судовій, безпековій і оборонній сферах. Деякі з ключових союзників Києва прагнуть укласти двосторонні угоди цього року.

Рамковий документ Євросоюзу має на меті спиратися на ці двосторонні домовленості та охоплює такі пропозиції:

Передбачуваний, ефективний, сталий і довгостроковий механізм надання військової техніки Україні, який мобілізує європейську оборонну промисловість;

Забезпечення підготовки українських збройних сил;

Поглиблення співпраці з українською оборонною промисловістю з метою посилення потенціалу та узгодження стандартів;

Посилення здатності України протистояти кібер- та гібридним загрозам, а також дезінформації;

Підтримка зусиль України з розмінування і подолання забруднення, спричиненого вибухонебезпечними залишками;

Допомога Україні в реалізації програми реформ, пов'язаних з процесом вступу до ЄС, а також посилення її здатності контролювати запаси вогнепальної зброї, легких озброєнь і боєприпасів та протидіяти будь-якому незаконному обігу;

Підтримка енергетичного переходу країни і зусиль з ядерної безпеки;

Обмін розвідданими і супутниковими знімками.

В документі йдеться про те, що підтримку у постачанні зброї продовжуватимуть надавати через так званий Європейський фонд миру – механізм, який відшкодовує державам-членам ЄС кошти за те озброєння, яке вони постачають Україні.

Крім того, початковий план ЄС щодо виділення €20 млрд протягом 4-ьох років на оплату зброї для України може зірватися, адже деякі країни-члени, включаючи Німеччину, не змогли домовитися про умови. Проте країни-члени сподіваються домовитися про виділення €5 млрд на наступний рік із зобов'язаннями щодо подальшої підтримки після цього, сказав дипломат, який говорив на умовах анонімності.

Ми також писали, що Євросоюз, ймовірно, не встигне надати Україні обіцяний 1 млн снарядів до березня наступного року.