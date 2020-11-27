ЄС має намір надати нового імпульсу партнерським відносинам із південними сусідами

Європейський Союз хоче надати нового імпульсу партнерським відносинам із сусідами в Північній Африці та на Близькому Сході й розпочав офіційний "процес роздумів".

"Разом ми сильніші. Вироблення спільних рішень - це єдиний спосіб перетворити наші проблеми в можливості", - сказав у четвер на міністерській зустрічі голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, зазначивши, що це допоможе зробити регіон з обох боків Середземного моря більш придатним для життя в новому взаємопов'язаному світі 21-го століття, повідомляє "Інтерфакс-Україна"

У зустрічі, що відбулася у формі відеоконференції під головуванням міністра закордонних справ Іспанії Аранчі Гонсалес, узяли участь глави дипломатичних відомств країн ЄС та держав-учасників програми Південного сусідства ЄС. Вона була приурочена до 25-ї річниці Барселонської декларації 1995 року, що поклала початок Європейсько-Середземноморському партнерству.

Як повідомляється в прес-релізі, "процес роздумів" має завершитися в першому кварталі 2021 року схваленням Спільного комюніке про оновлене партнерство для Південного сусідства.

Міністри обмінялися думками про те, як пом'якшити наслідки пандемії COVID-19 за зміцнення стабільності, безпеки й добробуту, створити більше робочих місць і сприяти сталому розвитку. Вони зазначили, що пріоритети ЄС, такі як "зелена" економіка і цифрова трансформація, диверсифіковані, більш короткі ланцюжки створення доданої вартості й інклюзивний стійке зростання, відкривають нові можливості для співпраці. Міністри обговорили необхідність стимулювання приватних інвестицій, реформування економіки та управління.

Серед інших тем були спільне управління міграційними потоками та мобільність, боротьба з тероризмом й організованою злочинністю за рахунок розширення регіональної та субрегіональної співпраці.

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