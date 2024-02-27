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ЄС має намір наростити оборонно-промислове виробництво – Bloomberg

27 лютого 2024, 14:55
ЄС має намір наростити оборонно-промислове виробництво – Bloomberg
Очікується, що Єврокомісія представить стратегію, яка ще може бути змінена, впродовж найближчих тижнів.

Європейський союз прагнутиме, щоб до 2035 року половина його оборонних систем закуповувалася всередині блоку, що змінить тенденцію, коли більша частина військової техніки закуповується в третіх країнах.

Про це повідомляє Bloomberg.

Ця мета є частиною Європейської оборонної промислової стратегії, розробленої виконавчою владою ЄС, в якій також описуються спільні інвестиції, заходи щодо забезпечення безпеки критично важливих поставок і зміни в кредитній політиці Європейського інвестиційного банку, йдеться в проєкті документа, з яким ознайомилося агентство Bloomberg.

Очікується, що Єврокомісія представить стратегію, яка ще може бути змінена, протягом найближчих тижнів.

Вторгнення росії в Україну оголило обмеження промисловості ЄС та його залежність від інших країн у ключових поставках і обороноздатності, внаслідок чого блоку доводиться боротися за нарощування виробничих потужностей і витрат після десятиліть недостатнього інвестування.

"Геополітичні події вказують на нагальну необхідність для Європи взяти на себе підвищену відповідальність за свою безпеку і підготуватися до ефективної протидії всьому спектру загроз, з якими вона стикається", - йдеться у проєкті.

Пропозиції в оборонній стратегії включають:

  • Мінімальний мінімум для спільних закупівель оборонного обладнання та повернення назад тенденції до придбання військових систем у постачальників, які не входять до ЄС, щоб від третини до половини вартості оборонного ринку ЄС припадало на торгівлю всередині ЄС.
  • Механізми, що забезпечують негайне нарощування критично важливих поставок у разі нестачі або кризи та оперативне виявлення критичної залежності від третіх країн
  • Розширення доступу промисловості до фінансування та програм ЄС і створення нових партнерств у галузі оборони та безпеки
  • визначення флагманських проєктів, на яких слід зосередити зусилля і ресурси.

На додаток до війни в сусідній Україні ЄС і його країни-члени стикаються з широко поширеними гібридними загрозами, включно з кібератаками, саботажем і зламом критичної інфраструктури, ідеться в проєкті.

Відповідно до стратегії, Євросоюзу необхідно мати можливість масового виробництва оборонного обладнання, такого як боєприпаси і безпілотники. Європа також має захистити свій доступ до морського, повітряного, кібернетичного і космічного просторів.

Єврокомісія запропонує створити новий орган для координації інвестицій під назвою Рада з оборонної промислової готовності, щоб поліпшити співпрацю між державами-членами та комісією. Рада також стежитиме за критично важливими продуктами і ланцюжками поставок.

ЄС також пропонує визначити флагманські проєкти, як-от кібернетичний щит, інтегрована європейська система протиповітряної та протиракетної оборони, розробка датчиків, які дають змогу блоку виявляти, аналізувати та реагувати на загрози в космосі, а також захист критичної інфраструктури.

 

Євросоюзвійна в Україніросія окупантиоборонна промисловість

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