ЄС має продати спільні облігації для посилення європейської оборони – прем'єрка Естонії

Євросоюз має почати працювати над планом випуску єврооблігацій на суму 100 мільярдів євро для стимулювання оборонної промисловості континенту і водночас робити більше для надання зброї Україні.

Про це заявила прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас в інтерв'ю Bloomberg.

"Наступна Європейська комісія, після виборів у червні, повинна застосувати такий же єдиний підхід до безпеки, як і нинішня, коли вона боролася з пандемією коронавірусу", - сказала Каллас.

Вона додала: "Ми знаходимося в тому місці, де нам потрібно більше інвестувати, що ми можемо зробити разом, тому що облігації, які випускаються окремими країнами індивідуально, занадто малі, щоб їх можна було масштабувати".

Вона вважає, що єврооблігації можуть мати набагато більший вплив.

Ідею вивчення можливості спільних запозичень для посилення обороноздатності континенту підтримали президент Франції Емманюель Макрон і президент Європейської ради Шарль Мішель.

А от більш ощадливі країни, такі як Нідерланди і Німеччина, швидше за все, будуть менш зацікавлені в цьому.

Каллас залишається оптимістично налаштованою щодо того, що Конгрес зможе домовитися про фінансування України після зустрічей з американськими законодавцями в Мюнхені.

"Відчуття було таке, що, перебуваючи тут, вони також, можливо, краще розуміють, що стоїть на кону", – сказала вона.

Естонська прем’єрка додала, що є й інші, більш термінові кроки, які ЄС повинен зробити, щоб допомогти Україні, зосередившись на розбудові її промисловості та забезпеченні довгострокових контрактів на постачання, в тому числі шляхом глибшого вивчення запасів зброї та пошуку запасів по всьому світу, які можна було б закупити та відправити до Києва.

"Ми повинні зробити все. Європа зробила багато і має зробити ще більше. Це очевидно", - наголосила Каллас.

За її словами, для деяких країн загроза, яку становить росія, все ще залишається переважно інтелектуальною дискусією: "На словах вони розуміють і підтримують, але на ділі роблять не так багато, тому що не відчувають, що це справжня загроза".

"Я не бачу їхніх складів, але якщо ми, як маленька країна, все ще знаходимо речі, які можемо відправити, я впевнена, що у великих країн також є речі, які вони можуть віддати або відправити Україні, щоб вона могла себе захистити", – заявила Каллас.