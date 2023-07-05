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ПОЛІТИКА

ЄС має відреагувати на нові експортні правила Китаю – МЗС Нідерландів

05 липня 2023, 11:47
ЄС має відреагувати на нові експортні правила Китаю – МЗС Нідерландів
Фото: Укрінформ
Рішення Китаю щодо галію та германію є відповіддю на недавні експортні обмеження, введені проти нього США та їх союзниками, спрямовані на уповільнення його технологічного та військового прогресу.

Європейський Союз має відреагувати на нові правила, запроваджені Китаєм, які зобов'язують компанії мати ліцензії для імпорту двох металів, які широко використовуються у виробництві напівпровідників.

Про це повідомляє Reuters.

Рішення Китаю щодо галію та германію є відповіддю на недавні експортні обмеження, введені проти нього США та їх союзниками, спрямовані на уповільнення його технологічного та військового прогресу.

"Наскільки нові правила матимуть наслідки для економіки Європи та Нідерландів, залежатиме від того, як Китай це зробить. З огляду на авторитет Європейського Союзу в торговельній політиці, перш за все ЄС має звернутися до Китаю щодо цих заходів", - йдеться у заяві МЗС Нідерландів.

США та Нідерланди анонсували запровадження нових обмежень, які стосуватимуться китайських виробників мікросхем та ще більше обмежать продаж обладнання для їх випуску.

Також США хочуть запровадити заборону на експорт обладнання по ряду підприємств, включаючи завод, яким найбільший китайський виробник мікросхем. Ці кроки спрямовані на те, щоб запобігти використанню технологій США та ЄС для зміцнення оборонної промисловості Китаю.

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