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ПОЛІТИКА

ЄС може фінансувати оборонну промисловість України замість постачання зброї – WP

20 квітня 2025, 16:59
ЄС може фінансувати оборонну промисловість України замість постачання зброї – WP
Фото: з вільного доступу
На думку європейських представників, це може прискорити надання допомоги, оскільки європейські запаси закінчуються після спрямування зброї до України.

Країни Європи можуть змінити підхід до надання допомоги Україні у війні. Йдеться про фінансування оборонної промисловості замість постачання готової зброї.

Про це повідомляє  The Washington Post.

Європейський чиновник на умовах анонімності розповів виданню, що все більше країн Європи розглядають модель вливання грошей в українську оборонну промисловість замість відправлення готової зброї.

На думку європейських представників, це може прискорити надання допомоги, оскільки європейські запаси закінчуються після спрямування зброї до України.

За словами співрозмовника, така стратегія також дозволяє країнам НАТО використовувати Україну як своєрідний полігон для розробки і тестування зброї. Мова йде, наприклад, про безпілотники, у яких країни НАТО не мають такого досвіду, як в українців.

"Це безпрограшний варіант. Нам дешевше. Їм треба виробляти. А українці нас багато чому вчать", - додав європейський чиновник.

Європа після повернення Дональда Трампа до Білого дому намагається збільшити інвестиції в оборону, а також наростити військову допомогу Україні.

війназброяоборонаЄвросоюздопомога Україні

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