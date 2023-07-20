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ЄС може надати Україні €20 млрд військової допомоги за 4 роки

20 липня 2023, 19:36
ЄС може надати Україні €20 млрд військової допомоги за 4 роки
Фото: Укрінформ
Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу під час зустрічі в Брюсселі обговорили можливість виділення для України 5 мільярдів євро щорічної військової допомоги з Європейського фонду миру протягом наступних чотирьох років.

Про це пише Укрінформ.

Сьогодні таку заяву під час пресконференції за підсумками Ради міністрів Євросоюзу зробив Високий представник ЄС Жозеп Боррель.

Інформація доповнюється.

ЄСвійськова допомогаУкраїна

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