ЄС може надати Україні €20 млрд військової допомоги за 4 роки
20 липня 2023, 19:36
Фото: Укрінформ
Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу під час зустрічі в Брюсселі обговорили можливість виділення для України 5 мільярдів євро щорічної військової допомоги з Європейського фонду миру протягом наступних чотирьох років.
Про це пише Укрінформ.
Сьогодні таку заяву під час пресконференції за підсумками Ради міністрів Євросоюзу зробив Високий представник ЄС Жозеп Боррель.
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