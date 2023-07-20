ЄС може надати Україні €20 млрд військової допомоги за 4 роки

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Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу під час зустрічі в Брюсселі обговорили можливість виділення для України 5 мільярдів євро щорічної військової допомоги з Європейського фонду миру протягом наступних чотирьох років.