ЄС може покарати Польщу за рекордні військові витрати – міністр фінансів Польщі
15 жовтня 2024, 15:07
Джерело: armyinform
ЄС погрожує Польщі фіскальними санкціями за понаднормові витрати на оборону, натомість, голова Мінфіну запевняє, що Єврокомісія має зрозуміти ризики для країни
Брюссель не повинен карати Варшаву за рекордні витрати на оборону.
Про це заявив міністр фінансів Польщі Анджей Доманьський в інтерв'ю британській газеті Financial Times.
На думку міністра, Брюссель має проявити солідарність і не загрожувати "несправедливими фіскальними санкціями" проти Польщі за її військові витрати.
"ЄС не повинен карати Польщу за рекордні витрати на оборону, які допомагають захистити континент від подальшої російської агресії. Ми витрачаємо більшу частину нашого ВВП на оборону, а також певною мірою витрачаємо її на допомогу іншим членам. Ми заслуговуємо на особливе ставлення – якби не оборона, у нас не було б надмірного дефіциту", – стверджує Доманьський.
Як нагадало видання, уряд Польщі нещодавно ухвалив бюджет на 2025 рік, згідно з яким витрати на оборону збільшуються до безпрецедентних 4,7% ВВП. Цього року Варшава вже витрачає 4,1% ВВП на свою армію, що вдвічі більше, ніж ціль НАТО, і найвищий рівень серед членів альянсу. У липні Європейська комісія розкритикувала Польщу через фіскальний дефіцит у розмірі 5,7% цього року, що перевищує ліміт у 3% ВВП, встановлений правилами блоку.
"Я вважаю, що це досить несправедливо, що ми перебуваємо в цій ситуації. Я вважаю, що слід очікувати більшої міжнародної солідарності" – сказав Доманьський.
Раніше цього тижня уряд Польщі представив план, згідно з яким Варшава скоротить дефіцит до 2,9 % ВВП у 2028 році за умови, що економіка продовжить рости.