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ПОЛІТИКА

ЄС може внести росію до "сірого списку" з відмивання коштів

06 червня 2025, 10:52
ЄС може внести росію до
Фото: Укрінформ
За словами речника Єврокомісії, рішення планується ухвалити вже на початку наступного тижня.

Європейський Союз розглядає можливість внесення росії до свого "сірого списку" країн із неналежним контролем за відмиванням коштів, що може посилити фінансовий тиск на москву.

Про це пише Financial Times із посиланням на інформацію посадовців Європейської комісії.

Посадовці Єврокомісії підтвердили, що варіант внесення росії до "сірого списку" країн із неналежним контролем за відмиванням коштів обговорюється – його підтримує більшість членів Європарламенту, хоча остаточне рішення ще не ухвалено.

"Є велика підтримка внесення росії до списку", – заявив німецький євродепутат Маркус Фербер.

Оголошення списку очікувалося цього тижня, але Єврокомісія відклала його ухвалення "з адміністративних і процедурних причин". За словами речника Єврокомісії, рішення планується ухвалити вже на початку наступного тижня.

Як пише газета, якщо росія потрапить до такого списку – це завдасть їй репутаційних втрат, а також змусить фінансові установи проводити додаткову перевірку транзакцій, пов’язаних із особами чи організаціями зі згаданих територій, що веде до підвищення витрат.

"Сірий список" ЄС зазвичай відповідає переліку, складеному Групою з фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) – міжурядовим органом, створеним для боротьби з фінансуванням тероризму та відмиванням коштів.

Попередній варіант списку, який бачила газета, дублював версію FATF і включав до нього Алжир, Анголу, Кенію, Кот-д’Івуар, Лаос, Ліван, Монако, Намібію, Непал і Венесуелу. Із нього планували виключити Барбадос, Гібралтар, Ямайку, Панаму, Сенегал, Уганду та Об’єднані Арабські Емірати (ОАЕ).

Хоча членство росії у FATF було призупинено через рік після її вторгнення в Україну, очікується, що низка країн блокуватиме спроби додати росію до списку FATF.

Євросоюзвідмивання грошейросія загроза

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