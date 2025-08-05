ЄС може ввести санкції проти Китаю через постачання дронів до росії

У Брюсселі вже обговорюється можливість запровадження санкцій проти Китаю після серпня.

Брюссель готує нові заходи впливу у відповідь на зростаючу роль Китаю в підтримці війни росії проти України.

Як повідомляє Politico, Євросоюз серйозно стурбований інформацією про постачання китайських дронів та комплектуючих до рф в обхід санкцій.

За словами високопоставленого дипломата ЄС, у Брюсселі вже обговорюється можливість запровадження санкцій проти Китаю після серпня. Поштовхом стала публікація Reuters, згідно з якою китайські двигуни для дронів надходили до росії через підставні компанії під виглядом "промислових холодильних установок" — з метою обійти західні обмеження.

"Цей звіт точний. Китай посилює свою участь — і кількісно, і якісно", — наголосив європейський дипломат, додавши, що без підтримки Пекіна «війна проти України мала б зовсім інший вигляд».

ЄС уже направив Китаю запити щодо цих поставок, однак Пекін або заперечує причетність, або уникає прямих відповідей. "Ми хочемо діалогу, але й дій", — заявили в Брюсселі.

Керівництво Євросоюзу наголошує, що блок має у своєму розпорядженні серйозні економічні інструменти впливу на Китай, і не виключає їх застосування найближчим часом.

У цей же час китайські компанії активно розширюють свою присутність на європейському ринку. Зокрема, Baidu і Lyft планують запуск безпілотних авто китайського виробництва в Німеччині та Великій Британії вже у 2026 році. Також тривають переговори Uber і Momenta щодо аналогічних ініціатив. Незважаючи на тарифний тиск з боку ЄС, китайські електромобілі залишаються найконкурентнішими за ціною.

Таким чином, Брюссель опинився перед складним вибором: зберігати економічне співробітництво з Китаєм чи посилити санкційний тиск у відповідь на його приховану підтримку російської агресії.