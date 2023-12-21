ЄС може виділити Україні 50 млрд без згоди Угорщини – Орбан

Він також назвав виділення грошей Україні з бюджету ЄС "поганим рішенням".

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан припускає, що Євросоюз може задіяти інший механізм щодо виділення Україні 50 млрд євро фінансової допомоги без згоди Будапешта.



Про це повідомляє Reuters.

"Україні хочуть дати гроші з бюджету ЄС, а Угорщина хоче, щоб ці гроші були виділені поза бюджетом ЄС. У лідерів країн ЄС є можливість - якщо ми не погоджуємося з цим - вирішити це питання поза бюджетом Євросоюзу, але вони не мають можливості вирішити це питання в рамках бюджету ЄС без схвалення Угорщини. У них є можливість, коли 26 членів вирішать це питання за допомогою спільної позики поза бюджетом ЄС", - сказав Орбан на пресконференції.



Він також назвав виділення грошей Україні з бюджету ЄС "поганим рішенням".

"Я переконаний, що виділити Україні 50 мільярдів євро з бюджету ЄС на п'ять років. Це погане рішення", - сказав Орбан.