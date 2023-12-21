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ЄС може виділити Україні 50 млрд без згоди Угорщини – Орбан

21 грудня 2023, 16:51
ЄС може виділити Україні 50 млрд без згоди Угорщини – Орбан
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
Він також назвав виділення грошей Україні з бюджету ЄС "поганим рішенням".

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан припускає, що Євросоюз може задіяти інший механізм щодо виділення Україні 50 млрд євро фінансової допомоги без згоди Будапешта.

Про це повідомляє Reuters.

"Україні хочуть дати гроші з бюджету ЄС, а Угорщина хоче, щоб ці гроші були виділені поза бюджетом ЄС. У лідерів країн ЄС   є можливість - якщо ми не погоджуємося з цим - вирішити це питання поза бюджетом Євросоюзу, але вони не мають можливості вирішити це питання в рамках бюджету ЄС без схвалення Угорщини. У них є можливість, коли 26 членів вирішать це питання за допомогою спільної позики поза бюджетом ЄС", - сказав Орбан на пресконференції.

Він також назвав виділення грошей Україні з бюджету ЄС "поганим рішенням".

"Я переконаний, що виділити Україні 50 мільярдів євро з бюджету ЄС на п'ять років. Це погане рішення", - сказав Орбан.

 

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