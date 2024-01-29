Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

ЄС на час розслідування не припинятиме фінансувати ООН для допомоги палестинцям

29 січня 2024, 14:18
ЄС на час розслідування не припинятиме фінансувати ООН для допомоги палестинцям
До кінця лютого додаткового фінансування не передбачено, а от долю подальшої фінансової підтримки визначить хід розслідування.

Європейський Союз, як один з найбільших донорів Близькосхідного агентства ООН для допомоги палестинським біженцям (UNRWA), може припинити фінансування організації, якщо розслідування підтвердить, що кілька співробітників UNRWA причетні до нападу Хамас на Ізраїль.

Про це йдеться в офіційній заяві Європейської комісії.

До кінця лютого додаткового фінансування не передбачено, а от долю подальшої фінансової підтримки визначить хід розслідування. Водночас гуманітарна допомога палестинцям у Газі та на Західному березі триватиме через партнерські організації в тому самому обсязі, що й раніше.

Раніше про рішення призупинити фінансування агентства оголосили США, Велика Британія, Канада, Австралія, Фінляндія, Німеччина, Нідерланди, Швейцарія та Італія. Приводом для цього кроку стали надані Ізраїлем докази, що 12 співробітників UNRWA могли бути причетними до атаки Хамасу на Ізраїль.

Голова МЗС Ізраїлю Ісраель Кац привітав рішення країн про призупинення фінансування Агентства.

"Ми вже багато років попереджаємо, що UNRWA увічнює проблему біженців, підриває мир і слугує цивільним підрозділом Хамас у секторі Гази", — написав Кац. Він заявив, що міністерство працюватиме над тим, щоб повністю припинити діяльність UNRWA в секторі Гази.

Водночас міністр Палестинської автономії з цивільних справ Хусейн аль Шейх заявив, що рішення деяких країн про призупинення фінансування UNRWA "несе великі політичні та гуманітарні ризики для надання допомоги". Пресслужба Хамас закликала ООН і міжнародні організації "не піддаватися на погрози і шантаж з боку Ізраїлю".

Створене в 1949 році Агентство ООН надає медичну, освітню та гуманітарну допомогу палестинцям у секторі Гази, на Західному березі річки Йордан, у Йорданії, Лівані та Сирії.

ЄСООНХамас: ІзраїльГаза

Останні матеріали

Коли долю Європи вирішує меншість. Чи справді Конгрес покине Україну після того як США згуртували світ, щоб допомогти українцям? – Енн Епплбом
Політика
Коли долю Європи вирішує меншість. Чи справді Конгрес покине Україну після того як США згуртували світ, щоб допомогти українцям? – Енн Епплбом
Переклад iPress – 29 січня 2024, 16:18
Критичний час у США посилюється. М'ясна хвиля атак в Авдіївці – Філліпс О'Брайен
Політика
Критичний час у США посилюється. М'ясна хвиля атак в Авдіївці – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 січня 2024, 12:53
Розгардіяш у російсько-іранських угодах щодо озброєнь. Частина 1 – Том Купер
Політика
Розгардіяш у російсько-іранських угодах щодо озброєнь. Частина 1 – Том Купер
Переклад iPress – 28 січня 2024, 23:41
росіяни не розуміють ЗРК МІМ-104. Чи використовували ЗСУ Patriot для знищення російських літаків А-50 та Іл-22 – Том Купер
Технології
росіяни не розуміють ЗРК МІМ-104. Чи використовували ЗСУ Patriot для знищення російських літаків А-50 та Іл-22 – Том Купер
Переклад iPress – 28 січня 2024, 19:04
Трампівський виклик для Європи. Чи готова вона боротися з путіним самотужки? – Politico Europe
Політика
Трампівський виклик для Європи. Чи готова вона боротися з путіним самотужки? – Politico Europe
Переклад iPress – 26 січня 2024, 16:47
Без допомоги з боку США ситуація на фронті значно погіршиться за кілька тижнів. Вирішальними стануть РЕБ та беспілотники – естонський аналітик Карл
Cуспільство
Без допомоги з боку США ситуація на фронті значно погіршиться за кілька тижнів. Вирішальними стануть РЕБ та беспілотники – естонський аналітик Карл
Переклад iPress – 26 січня 2024, 12:23
Прогнози щодо війни в Україні зазвичай помилкові. Ще один прогноз на 2024 рік – Майкл Пек
Технології
Прогнози щодо війни в Україні зазвичай помилкові. Ще один прогноз на 2024 рік – Майкл Пек
Переклад iPress – 26 січня 2024, 06:57
Що путін може запропонувати Кім Чен Ину. Не можна ігнорувати зростаючу загрозу з боку Північної Кореї – Washington Post
Політика
Що путін може запропонувати Кім Чен Ину. Не можна ігнорувати зростаючу загрозу з боку Північної Кореї – Washington Post
Переклад iPress – 25 січня 2024, 16:02
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється