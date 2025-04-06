ЄС на початку тижня може оголосити контрмита проти США

Заходи, ймовірно, набудуть чинності у два етапи: частина - з 15 квітня, решта - через місяць.

Країни Євросоюзу найближчими днями планують вжити контрзаходів проти мит, запроваджених президентом США Дональдом Трампом. У відповідь ЄС може ввести тарифи на увесь американський імпорт - від зубної щітки до діамантів.

Очікується, що наступного тижня ЄС схвалить перший пакет цільових заходів у відповідь на тарифи Трампа - мита на імпорт американських товарів обсягом до 28 мільярдів доларів.

За даними видання, Єврокомісія, яка відповідає за торгівельну політику ЄС, планує в понеділок увечері, 7 квітня, запропонувати перелік американських товарів, до яких будуть застосовані додаткові мита у відповідь на мита США на сталь та алюміній. До списку можуть увійти м’ясо, злакові культури, вино, деревина, одяг, а також жувальна гумка, зубна нитка, пилососи й туалетний папір.