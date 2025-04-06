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ЄС на початку тижня може оголосити контрмита проти США

06 квітня 2025, 20:55
ЄС на початку тижня може оголосити контрмита проти США
Фото: Укрінформ
Заходи, ймовірно, набудуть чинності у два етапи: частина - з 15 квітня, решта - через місяць.
Країни Євросоюзу найближчими днями планують вжити контрзаходів проти мит, запроваджених президентом США Дональдом Трампом. У відповідь ЄС може ввести тарифи на увесь американський імпорт - від зубної щітки до діамантів.
 
Про це повідомляє Reuters.
 
Очікується, що наступного тижня ЄС схвалить перший пакет цільових заходів у відповідь на тарифи Трампа - мита на імпорт американських товарів обсягом до 28 мільярдів доларів.
 
За даними видання, Єврокомісія, яка відповідає за торгівельну політику ЄС, планує в понеділок увечері, 7 квітня, запропонувати перелік американських товарів, до яких будуть застосовані додаткові мита у відповідь на мита США на сталь та алюміній. До списку можуть увійти м’ясо, злакові культури, вино, деревина, одяг, а також жувальна гумка, зубна нитка, пилососи й туалетний папір.
 
Один із товарів, що викликав найбільше обговорень, - це бурбон. Єврокомісія запропонувала ввести на нього 50% мито. Однак у відповідь Трамп пригрозив 200% митом на алкоголь із ЄС, якщо країни Європи не відмовляться від своїх планів.
 
Reuters додає, що серед країн-членів ЄС існує бажання виступити проти тарифів Трампа єдиним фронтом, однак позиція щодо реакції різниться. Франція, зокрема, закликає до ширшого пакету заходів, ніж просто мита.
 
Однак Ірландія, яка експортує до США майже третину своєї продукції, закликає до "виваженої та обдуманої" відповіді. Італія - третій за обсягами експорту до США член ЄС - взагалі ставить під сумнів необхідність контрзаходів.
 
За даними видання, перший пакет контрмит ЄС буде винесено на голосування в середу, 9 квітня. Очікується, його майже гарантовано схвалять, якщо лише кваліфікована більшість із 15 країн-членів ЄС, що представляють 65% населення блоку, не проголосує проти, що малоймовірно.

 

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