ЄС на рік продовжив економічні санкції проти росії

Обмеження діятимуть до 31 липня 2027 року.

Рада Європейського Союзу офіційно продовжила ще на рік дію економічних санкцій проти росії, запроваджених через її агресію проти України.

Обмеження залишатимуться чинними до 31 липня 2027 року, повідомили у пресслужбі Ради ЄС.

Рішення ухвалили після засідання Європейської ради 18–19 червня, на якому лідери держав-членів погодилися продовжити чинні економічні обмеження ще на 12 місяців.

Санкції, вперше запроваджені у 2014 році, були суттєво розширені після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну у лютому 2022 року.

Наразі вони охоплюють ключові сектори російської економіки, зокрема торгівлю, фінансову систему, енергетику, транспорт і товари подвійного призначення. Серед чинних обмежень: заборона на імпорт і морське транспортування до ЄС російської сирої нафти та окремих нафтопродуктів, обмеження на операції з низкою російських банків і постачальників криптовалютних послуг, а також призупинення діяльності підтримуваних Кремлем медіа на території Євросоюзу.

Також санкційний режим містить механізми, спрямовані на запобігання обходу запроваджених обмежень.

У Раді ЄС наголосили, що Європейський Союз зберігатиме чинні санкції доти, доки росія продовжуватиме порушувати міжнародне право та вести агресивну війну проти України. У разі необхідності ЄС готовий запровадити додаткові обмежувальні заходи.