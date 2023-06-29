ЄС надав Україні допомоги на €72 млрд за час повномасштабної війни

Країни Європейського союзу з початку повномасштабного російського вторгнення надали Україні допомоги на €72 млрд.

В документі найбільшою стала економічна допомога, яку у ЄС оцінив в €37,8 млрд.

Про це повідомляє Уніан.

Ще 17 млрд склала допомога українським біженцям в межах країн ЄС, €15,3 млрд – військова допомога і майже 2 мільярди – гуманітарна.

В документі також є інформація про надання окремих видів допомоги різними країнами. Загальна сума допомоги склала 26,181 млрд.

Швидше всього дані не враховували допомогу біженцям та економічну допомогу, яка надавалася Єврокомісією.

Найбільше допомоги Україна отримала від Німеччини – на €7,282 млрд, з них гуманітарна допомога - 1,739 млрд, фінансова – 1,3 млрд, військова - 4,242 млрд.

На другому місці - Нідерланди з показником в €3,938 млрд: 587 млн гуманітарної допомоги, 993 млн фінансової і €2,359 млрд військової.

Трійку замикає Польща, яка надала Україні €3,527 млрд загальної допомоги: 170 млн гуманітарної допомоги, 934 млн фінансової €2,423 млрд військової).

Потім йдуть Франція - €1,537 млрд, Швеція €1,4 млрд, Італія €1,022 млрд, Данія 961 млн, Чехія 937 млн , Фінляндія 899 млн, Австрія 767 млн , Іспанія 723 млн і Португалія - 489 млн .

Окремим пунктом йжуть країни Балтії, які за об’ємами знаходяться в середині списку, але абсолютними лідерами за співвідношенням наданої допомоги до рівня ВВП. Латвія надала Україні допомоги на €1,24 млрд, це 1,24% ВВП країни. В Естонії цей показник склав 1,1% від ВВП - €313 млн , в Литви – 0,93% ВВП, що склало 486 млн.

Греція не надавала ані гуманітарної, ані фінансової допомоги, проте її військова підтримка склала €188 млн.

Військову допомогу Україні не надавали Ірландія, Угорщина, Кіпр і Мальта.