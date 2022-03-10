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ЄС надасть 5 млн євро на відновлення будинків

Пілотний проєкт буде реалізовуватись поки лише у чотирьох областях: Київській, Житомирській, Сумській та Чернігівській
ЄС надасть 5 млн євро на відновлення будинків Фото: з відкритих джерел
"Фонд енергоефективності" отримає від Європейського союзу 5 млн євро на пілотну програму з відновлення будинків, яка розпочнеться у жовтні.
 

Про це повідомляє пресслужба держустанови.

"За попередніми прогнозами, в середині жовтня 2022 року Фонд енергоефективності запустить пілотну грантову програму, яка передбачатиме надання ОСББ грантів на безоплатній та безповоротній основі в розмірі 100% вартості матеріалів та робіт на проведення першочергових ремонтних робіт у будинках, пошкоджених внаслідок воєнних дій. Європейський союз дав згоду на виділення 5 млн євро на реалізацію цього пілотного проєкту", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що програма буде реалізовуватись поки лише у чотирьох областях: Київській, Житомирській, Сумській та Чернігівській. У Фонді енергоефективності розраховують надати підтримку щонайменше 60 будинкам, в яких створено ОСББ, максимальний розмір гранту становитиме 6 млн грн на один будинок.

Водночас в Фонді енергоефективності сподіваються на збільшення фінансування програми відновлення. Так, для збільшення кількості будинків-учасників програми до 1000 потрібно орієнтовно 3 млрд грн або 75 млн євро.

 
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03 10 2022 15:59
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