ЄС надасть екстрене фінансування "Радіо Свобода" на тлі скорочення американських грантів

Топдипломатка Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що міністри закордонних справ країн ЄС домовилися про контракт на суму 5,5 млн євро.

Європейський Союз погодився надати екстрене фінансування для підтримки роботи "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода" після того, як адміністрація американського президента Дональда Трампа припинила надавати гранти цьому медіа.

Про це пише AP.

Топдипломатка Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що міністри закордонних справ країн ЄС домовилися про контракт на суму 5,5 млн євро для "підтримки життєво важливої роботи "Радіо Вільна Європа".

"Короткострокове екстрене фінансування є страхувальною сіткою для незалежної журналістики", – сказала вона.

Каллас зазначила, що ЄС не зможе повністю покрити дефіцит фінансування організації в усьому світі, але може допомогти мовнику "працювати і функціонувати в тих країнах, які є нашими сусідами і які дуже залежать від новин, що надходять ззовні".

Вона висловила сподівання, що 27 країн-членів ЄС також нададуть більше коштів для довгострокової допомоги "Радіо Вільна Європа".

Топдипломатка ЄС зазначила, що ЄС шукає "стратегічні напрямки", де він може допомогти в умовах скорочення зовнішньої допомоги з боку США.

"Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода" було засноване у 1950 році як противага ЗМІ, підконтрольним режимам у Радянському Союзі та країнах Варшавського договору.

Наразі "Радіо Свобода" щотижня охоплює аудиторію майже 50 млн людей у 23 країнах, зокрема Росії, Україні, Ірані, Афганістані, Центральній Азії та на Південному Кавказі.