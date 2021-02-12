ЄС надасть Україні 31 млн євро на зміцнення обороноздатності

Важливі новини з Брюсселя. Рада ЄС ухвалила рішення надати Україні 31 млн євро на зміцнення оборонних спроможностей у рамках новоствореного Європейського фонду забезпечення миру. Високо цінуємо цей крок, який вкотре засвідчив стратегічний характер відносин Україна-ЄС

Євросоюз у рамках новоствореного Європейського фонду забезпечення миру надасть Україні 31 млн євро на зміцнення обороноздатності.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, відповідне повідомлення розмістила також Рада ЄС.

"Важливі новини з Брюсселя. Рада ЄС ухвалила рішення надати Україні 31 млн євро на зміцнення оборонних спроможностей у рамках новоствореного Європейського фонду забезпечення миру. Високо цінуємо цей крок, який вкотре засвідчив стратегічний характер відносин Україна-ЄС", - зазначив Дмитро Кулеба, додавши, що українські дипломати довго працювали над цим.

У повідомленні Ради ЄС деталізують, що кошти надаються на медичні потреби військових, включно з польовими госпіталями, а також заходи з розмінування, мобільності, логістики та кібербезпеки. Передбачається надання загалом 31 млн євро протягом періоду 36 місяців.

"Ця допомога покращить загальну стійкість України і допоможе посилити спроможності Збройних сил України, у тому числі їхню здатність допомагати цивільному населенню в умовах надзвичайних ситуацій", - зазначають у ньому.