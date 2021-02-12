ПОЛІТИКА НОВИНИЄвросоюз у рамках новоствореного Європейського фонду забезпечення миру надасть Україні 31 млн євро на зміцнення обороноздатності.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ЄС надасть Україні 31 млн євро на зміцнення обороноздатності
Важливі новини з Брюсселя. Рада ЄС ухвалила рішення надати Україні 31 млн євро на зміцнення оборонних спроможностей у рамках новоствореного Європейського фонду забезпечення миру. Високо цінуємо цей крок, який вкотре засвідчив стратегічний характер відносин Україна-ЄС
Фото: з вільного доступу
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, відповідне повідомлення розмістила також Рада ЄС.
"Важливі новини з Брюсселя. Рада ЄС ухвалила рішення надати Україні 31 млн євро на зміцнення оборонних спроможностей у рамках новоствореного Європейського фонду забезпечення миру. Високо цінуємо цей крок, який вкотре засвідчив стратегічний характер відносин Україна-ЄС", - зазначив Дмитро Кулеба, додавши, що українські дипломати довго працювали над цим.
У повідомленні Ради ЄС деталізують, що кошти надаються на медичні потреби військових, включно з польовими госпіталями, а також заходи з розмінування, мобільності, логістики та кібербезпеки. Передбачається надання загалом 31 млн євро протягом періоду 36 місяців.
"Ця допомога покращить загальну стійкість України і допоможе посилити спроможності Збройних сил України, у тому числі їхню здатність допомагати цивільному населенню в умовах надзвичайних ситуацій", - зазначають у ньому.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
02 12 2021 14:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Саакашвілі до тюремної лікарні заносили за руки-ноги
- ФОТО Україна додатково перекидає до кордону з Білоруссю 8,5 тисячі силовиків
- ФОТО Стефанчука призначили новим спікером Ради
- Скриньку Пандори відкрили: як "державні гарантії" можуть привести Україну до нової економічної кризи
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі