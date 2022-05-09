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ЄС надасть Україні доступ до фінансування цифровізації на €6 мільярдів
Фото: google.com
Європейський Союз надасть Україні доступ до фінансування цифрових проєктів у межах програми "Цифрова Європа" на €6 мільярдів.
Про це повідомляє пресслужба міністерства цифрової трансформації.
Програма надає фінансування для цифровізації за напрямами:
- високопродуктивний компʼютинг;
- штучний інтелект, дані та хмарні послуги;
- цифрові навички;
- використання цифрових технологій в економіці та суспільстві;
- кібербезпека (напрям закритий для держав — не членів ЄС).
Загальний фонд програми "Цифрова Європа" становить €7,5 млрд. На фінансування проєктів за вказаними та доступними для України напрямами програми передбачено близько €6 млрд. Їх виділятимуть протягом 7 років.
Зазначається, що восени на сайті Digital Europe будуть доступні робочі програми, конкурсні пропозиції та деталі, як подати заявки на участь у програмі.
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05 09 2022 18:07 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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