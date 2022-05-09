ЄС надасть Україні доступ до фінансування цифровізації на €6 мільярдів

Загальний фонд програми "Цифрова Європа" становить €7,5 млрд. На фінансування проєктів за доступними для України напрямами програми передбачено близько €6 млрд. Їх виділятимуть протягом 7 років

Фото: google.com

Європейський Союз надасть Україні доступ до фінансування цифрових проєктів у межах програми "Цифрова Європа" на €6 мільярдів. Про це повідомляє пресслужба міністерства цифрової трансформації. Програма надає фінансування для цифровізації за напрямами: високопродуктивний компʼютинг;

штучний інтелект, дані та хмарні послуги;

цифрові навички;

використання цифрових технологій в економіці та суспільстві;

кібербезпека (напрям закритий для держав — не членів ЄС). Загальний фонд програми "Цифрова Європа" становить €7,5 млрд. На фінансування проєктів за вказаними та доступними для України напрямами програми передбачено близько €6 млрд. Їх виділятимуть протягом 7 років. Зазначається, що восени на сайті Digital Europe будуть доступні робочі програми, конкурсні пропозиції та деталі, як подати заявки на участь у програмі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію