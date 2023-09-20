Матеріали:
Теми:

ЄС надасть Україні мільйон боєприпасів до 2024 року – глава Єврокомісії

20 вересня 2023, 16:27
ЄС надасть Україні мільйон боєприпасів до 2024 року – глава Єврокомісії
Фото: Главком
ЄС виконає свою обіцянку про постачання Україні мільйон боєприпасів до 2024 року.

Європейський союз виконає свою обіцянку поставити мільйон боєприпасів Україні до кінця 2023 року.

Про це заявила президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн в інтерв'ю Bloomberg.

"Ми нарощуємо промисловість, військово-промислову базу. Ми приділяємо цьому багато уваги. Ми робимо все можливе і наполегливо працюємо, щоб виконати завдання", - зазначила фон дер Ляєн.

Також президентка Єврокомісії додала, що Україна швидко прогресує у проведенні реформ й може швидко стати членом ЄС.

"Я вражена тим, як Україна проводить дуже складні реформи в той час, як вони ведуть війну. Якщо вони збережуть цей темп - а я бачу, що вони абсолютно мотивовані - це буде вирішальний момент", - підкреслила президент Єврокомісії.

Водночас вона відмовилась назвати конкретні терміни вступу, втім заявила, що Київ врешті-решт досягне успіху у своїй заявці на членство.

ЄврокомісіябоєприпасиУрсула фон дер Ляєнвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Польська партія
Політика
Польська партія "Право і справедливість" бореться за голоси фермерів, розпалюючи антиукраїнські настрої – Міхал Шульджинський
20 вересня 2023, 12:00
росіяни масово втрачають досвідчені підрозділи, а їхня заміна на
Політика
росіяни масово втрачають досвідчені підрозділи, а їхня заміна на "чмобіків" веде до катастрофи – Том Купер
20 вересня 2023, 10:20
Ілону Маску подобається думати, що він врятував нас від Армагеддону. Але він лише наблизив його – Тімоті Снайдер
Політика
Ілону Маску подобається думати, що він врятував нас від Армагеддону. Але він лише наблизив його – Тімоті Снайдер
19 вересня 2023, 16:40
Закулісна
Політика
Закулісна "бондіана". Поки Британія ловить шпигунів, ті вже "захопили" Австрію – Едвард Лукас
Переклад iPress – 19 вересня 2023, 13:45
Попри сповільнення українського контрнаступу. Резерви ВДВ на півдні зазнають не менших втрат – Дональд Гілл
Cуспільство
Попри сповільнення українського контрнаступу. Резерви ВДВ на півдні зазнають не менших втрат – Дональд Гілл
Переклад iPress – 19 вересня 2023, 09:21
Пропагандони росіянам:
Політика
Пропагандони росіянам: "Треба бути схожими на північних корейців" – Джулія Девіс
Переклад iPress – 18 вересня 2023, 16:45
Україна виграє морську війну без жодного великого корабля – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна виграє морську війну без жодного великого корабля – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 18 вересня 2023, 14:30
Святі, громи і блискавки. Стратегічна бомбардувальна кампанія СБУ і ППО Криму. Частина 4 – Том Купер
Політика
Святі, громи і блискавки. Стратегічна бомбардувальна кампанія СБУ і ППО Криму. Частина 4 – Том Купер
Переклад iPress – 18 вересня 2023, 09:55
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється