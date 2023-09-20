ЄС надасть Україні мільйон боєприпасів до 2024 року – глава Єврокомісії
Європейський союз виконає свою обіцянку поставити мільйон боєприпасів Україні до кінця 2023 року.
Про це заявила президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн в інтерв'ю Bloomberg.
"Ми нарощуємо промисловість, військово-промислову базу. Ми приділяємо цьому багато уваги. Ми робимо все можливе і наполегливо працюємо, щоб виконати завдання", - зазначила фон дер Ляєн.
Також президентка Єврокомісії додала, що Україна швидко прогресує у проведенні реформ й може швидко стати членом ЄС.
"Я вражена тим, як Україна проводить дуже складні реформи в той час, як вони ведуть війну. Якщо вони збережуть цей темп - а я бачу, що вони абсолютно мотивовані - це буде вирішальний момент", - підкреслила президент Єврокомісії.
Водночас вона відмовилась назвати конкретні терміни вступу, втім заявила, що Київ врешті-решт досягне успіху у своїй заявці на членство.