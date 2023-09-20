ЄС надасть Україні мільйон боєприпасів до 2024 року – глава Єврокомісії

ЄС виконає свою обіцянку про постачання Україні мільйон боєприпасів до 2024 року.

Європейський союз виконає свою обіцянку поставити мільйон боєприпасів Україні до кінця 2023 року.



Про це заявила президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн в інтерв'ю Bloomberg.

"Ми нарощуємо промисловість, військово-промислову базу. Ми приділяємо цьому багато уваги. Ми робимо все можливе і наполегливо працюємо, щоб виконати завдання", - зазначила фон дер Ляєн.



Також президентка Єврокомісії додала, що Україна швидко прогресує у проведенні реформ й може швидко стати членом ЄС.

"Я вражена тим, як Україна проводить дуже складні реформи в той час, як вони ведуть війну. Якщо вони збережуть цей темп - а я бачу, що вони абсолютно мотивовані - це буде вирішальний момент", - підкреслила президент Єврокомісії.

Водночас вона відмовилась назвати конкретні терміни вступу, втім заявила, що Київ врешті-решт досягне успіху у своїй заявці на членство.