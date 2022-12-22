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ПОЛІТИКА

ЄС надасть Україні ще 900 генераторів та мільйони лампочок

22 грудня 2022, 16:21
ЄС надасть Україні ще 900 генераторів та мільйони лампочок
Урсула фон дер Ляєн. Фото: EPA/UPG
Європейський Союз передасть Україні 900 генераторів для живлення критичної інфраструктури, включно із лікарнями та мільйони енергозберігаючих лампочок

Європейський Союз передасть Україні 900 генераторів для живлення критичної інфраструктури, включно із лікарнями  та мільйони енергозберігаючих лампочок.

Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у Twitter.

“ЄС працює над збільшенням потоків електроенергії між Україною, Молдовою та рештою Європи. Ми також мобілізуємо 900 генераторів для електропостачання країни, включаючи її лікарні. І ми відправляємо мільйони енергозберігаючих лампочок. Ми з вами. Світло буде”, – написала Урсула фон дер Ляєн. Остання фраза була написана українською мовою. 


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