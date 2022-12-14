ЄС надав Україні третій транш у 500 млн євро макрофінансової допомоги

Україна отримала останній транш в рамках восьмої програми макрофінансової допомоги ЄС у розмірі 500 млн євро

Сьогодні, 14 грудня, Україна отримала останній транш в рамках виняткової восьмої програми макрофінансової допомоги ЄС (МФД) у розмірі 500 млн євро. Загальне фінансування за даною програмою становить 5 млрд євро, повідомляє Урядовий портал.

“З початку повномасштабної війни Європейський Союз надав Україні 7,2 млрд євро макрофінансової допомоги. Ці кошти допомогли впоратися з негативними економічними наслідками війни і зберегти стійкість фінансової системи в умовах повномасштабного вторгнення агресора. Дякую колегам з ЄС за послідовну та системну підтримку України”, — зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко.

Ці кредитні кошти будуть спрямовані на фінансування найбільш нагальних видатків Держбюджету і сприятимуть підтриманню фінансової стабільності в Україні.

Перший транш у 2 млрд євро Україна отримала у жовтні 2022 року, другий транш обсягом 2,5 млрд євро надійшов до Держбюджету України у листопаді 2022 року.