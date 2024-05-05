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ПОЛІТИКА

ЄС накладе санкції на медіаплатформу, яку пов'язують з Медведчуком

05 травня 2024, 17:38
ЄС накладе санкції на медіаплатформу, яку пов'язують з Медведчуком
Фото: з відкритих джерел
Через Voice of Europe агентура підкуповувала проросійських європолітиків.

Європейський союз накладе санкції на медіаплатформу Voice of Europe, яку пов'язують з Віктором Медведчуком. Voice of Europe викрили у причетності до спроби російського втручання у вибори до Європейського парламенту.

Про це чеському телебаченню заявила віце-президент Європейської комісії Вера Юрова,повідомляє Seznam Zpravy.

За словами Юрової, обмеження щодо Voice of Europe увійдуть до 14-го пакету європейських санкцій проти росії, над якими вже ведеться робота у Євросоюзі.

Також до санкційного списку можуть потрапити Віктор Медведчук та його соратник Артем Марчевський, який і є керівником Voice of Europe. З такою пропозицією виступає Чехія.

Як зазначила Юрова, вона поки не знає, чи потраплять Медведчук та Марчевський під санкції, але Voice of Europe точно буде в 14-му санкційному пакеті.

Наприкінці березня Чехія викрила російську мережу, яка за допомогою медіаплатформи Voice of Europe намагалася вплинути на результати майбутніх виборів до Європейського парламенту.

Через Voice of Europe агентура підкуповувала проросійських європолітиків, а також поширювала проросійські наративи для дискредитації України та її прихильників в Європі.

ЄСсанкціїМедведчук

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