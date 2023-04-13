ЄС наклав санкції на ПВК "Вагнер" і частину медіаімперії Прігожина

ПВК “Вагнер” стоїть за атаками на українські міста Соледар і Бахмут у січні 2023 року та бере активну участь у російській агресивній війні проти України.

Європейський Союз додав приватну військову компанію "Вагнер" і російське інформаційне агентство "ФАН", пов’язані з кремлівським олігархом Євгенієм Прігожиним, до санкційного списку.

Про це йдеться в офіційному журналі ЄС.

"група "Вагнера" несе відповідальність за матеріальну підтримку дій, які підривають і загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України", – йдеться в тексті рішення.

Своєю чергою РІА "ФАН", зареєстроване в Санкт-Петербурзі, входить до складу "Патриот Медиа Груп" – російської медіаорганізації, опікунську раду якої очолює Прігожин.

Зазначається, що РІА "ФАН" займається пропагандою та дезінформацією про агресивну війну росії проти України, називає її місією зупинити "українських нацистів" і рекламу дії ПВК "Вагнер".

"Таким чином, РІА "ФАН" матеріально підтримує дії та політику, які підривають і загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України", – вказують у ЄС.