ЄС направила Україні €1,5 млрд
Євросоюз сьогодні, 26 лиипня, передав Україні перший транш.
Про це глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн написала в соцмережі X (Twitter).
"Немає кращого символу і кращого застосування для грошей Кремля, ніж зробити Україну і всю Європу безпечнішим місцем для життя", – йдеться в дописі.
Фон дер Ляєн написала, що гроші призначені для підтримки оборони та відновлення України.
Ще в червні Євросоюз погодив використання частини надприбутків від заморожених російських активів на військову допомогу Україні.
Рішення схвалили попри опір уряду Орбана.