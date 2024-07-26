ЄС направила Україні €1,5 млрд

Це доходи від заморожених активів рф.

Євросоюз сьогодні, 26 лиипня, передав Україні перший транш.

Про це глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн написала в соцмережі X (Twitter).

"Немає кращого символу і кращого застосування для грошей Кремля, ніж зробити Україну і всю Європу безпечнішим місцем для життя", – йдеться в дописі.

Фон дер Ляєн написала, що гроші призначені для підтримки оборони та відновлення України.

Ще в червні Євросоюз погодив використання частини надприбутків від заморожених російських активів на військову допомогу Україні.

Рішення схвалили попри опір уряду Орбана.