ЄС наступного тижня надасть Україні другий транш допомоги

Цього разу, Україна отримає 1,5 млрд євро. Загалом, впродовж року Євросоюз надасть Україні допомогу на 18 млрд євро.

Наступного тижня Євросоюз надасть Україні другий транш у розмірі 1,5 млрд євро у рамках програми макрофінансової допомоги на 18 млрд євро.

Про це повідомляє віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс.

“ЄС зобов'язується підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Ми розраховуємо здійснити наступного тижня другий платіж MFA+ – 1,5 млрд євро екстреної підтримки, щоб допомогти Україні задовольнити нагальні потреби”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 10 грудня 2022 року Рада Євросоюзу підтримала пропозицію Єврокомісії щодо виділення Україні у 2023 році додаткової фінансової підтримки. Нова програма макрофінансової допомоги для України становитиме 18 млрд євро. Позикові кошти надходитимуть до державного бюджету частинами упродовж поточного року. Перший транш у розмірі 3 млрд євро Україна отримала 17 січня.