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ЄС не може надати Україні гарантії безпеки – речник Єврокомісії

08 серпня 2023, 20:27
ЄС не може надати Україні гарантії безпеки – речник Єврокомісії
Фото з вільного доступу
Це дискусія на рівні НАТО та окремих країн.

Надання гарантій безпеки для України не є прерогативою Європейського Союзу.

Про це заявив офіційний представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано,повідомляє DW.

"Ми не є організацією безпеки. Це дискусія для НАТО та окремих країн, але не для ЄС як організації", - пояснив Стано.

Пердставник ЄС зазначив, що Євросоюз підтримує Україну в кількох галузях, включаючи військову сферу, як-от фінансуванням поставок озброєнь для захисту від російської агресії. Щодо конкретно гарантій безпеки, то "ми можемо їх підтримати, але сам по собі ЄС не є гарантом безпеки", наголосив Стано.

"Європейський Союз та держави-члени готові разом з партнерами зробити свій внесок у майбутні зобов'язання в галузі безпеки перед Україною, що допоможе Україні захищатися у довгостроковій перспективі, стримувати акти агресії та протидіяти зусиллям щодо дестабілізації", - написано у заключному комюніке червневого саміту Євросоюзу.

"Так, я згоден, саме це сказано у висновках саміту ЄС щодо участі Європейського Союзу, але якщо йдеться суто про гарантії безпеки, то це питання для окремих держав-членів", - прокоментував Стано. 

У заключному документі саміту також наголошується, що "ці зобов'язання будуть прийняті за повного дотримання політики безпеки та оборони деяких держав-членів та з урахуванням інтересів безпеки та оборони всіх держав-членів". Йдеться, судячи з усього, про країни, які офіційно декларують свій нейтральний статус, такі як Австрія, Мальта, Ірландія, або такі, як Угорщина, що принципово не надає Україні жодної військової підтримки.

СШАНАТОвійна в Україніросія окупантигарантії безпеки України

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